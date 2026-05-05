6 мая летняя погода в Украине продолжится, - синоптик Диденко

В среду, 6 мая, погода в Украине существенно не изменится. В нескольких областях пройдут дожди, но в целом будет сухо и очень тепло. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Завтра летняя погода в Украине продолжится", – порадовала эксперт.

По ее прогнозу, днем ожидается +22...+27 градусов, только на юге Украины будет немного прохладнее, +17...+21 градус.

Дожди в большинстве областей Украины маловероятны. Локальные дожди пройдут только в Луганской области, а вечером в среду осадки возможны в западной части страны.

Погода в Киеве

В Киеве 6 мая также будет сухо и солнечно, а воздух максимально прогреется до +26 градусов.

Погода в Украине меняется – что известно

В Украине в ближайшее время ожидаются изменения погоды – после периода тепла придут дожди и незначительное понижение температуры. Как пояснила Наталья Диденко в комментарии Погода УНИАН, в начале недели еще сохранится комфортное тепло до +22…+27°, а уже 8 мая в западных областях появится атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди, местами с грозами. 9–10 мая осадки могут охватить большинство регионов. После этого жара немного ослабнет, особенно на западе, севере и частично в центре, тогда как восток и юго-восток останутся теплее.

