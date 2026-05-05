'Плюс 40° все лето': в Гидрометцентре рассказали об ожиданиях от летних месяцев

Слова о якобы "плюс 40 все лето" в Украине в этом году – это "спекуляция". Об этом в интервью"Укринформу" рассказала Наталья Птуха, синоптик, начальник отдела коммуникации со СМИ Укргидрометцентра.

Отвечая на вопрос, чего ожидать от лета 2026 года, она отметила, что прогнозировать заранее конкретные температуры на сезон невозможно.

"Есть общие тенденции – рост температуры, более частые волны жары. Но это не означает, что лето обязательно будет экстремальным", – сказала эксперт.

На уточнение, является ли "плюс 40 все лето" преувеличением, Птуха ответила, что это спекуляция. "Такие температуры возможны локально и кратковременно, но не как стабильный сценарий", – подчеркнула она.

Представительница Гидрометцентра также отметила, что нужно уже адаптировать города к климатическим изменениям. Речь идет о большем количестве зеленых зон, меньшем – искусственных покрытий, а также эффективной дренажной системе. Ведь именно города больше всего страдают от ливней и жары.

Как сообщалось ранее, Вазира Мартазинова, профессор Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины, отметила, что летом этого года в нашей стране будет достаточно дождей, а жара будет наблюдаться лишь в отдельные дни.

По ее словам, сейчас в прогнозах стоит ориентироваться скорее на лето 2025 года, а не на предыдущие – жаркие и душные. Так, эксперт не ожидает устойчивых жарких процессов, которые наблюдались в Украине еще два года назад в июле-августе.

