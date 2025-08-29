Жаркая и преимущественно сухая погода ждет украинцев в последние дни августа.
"Жара завершит летний сезон в Украине", - говорит синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, в течение 30 и 31 августа в большинстве областей максимальная температура воздуха в течение дня составит +28...+33 градуса. Ночью температура будет снижаться до более сдержанных +14...+19, а на юге - до +20 градусов.
Благодаря антициклону сохранится преимущественно сухая погода. По данным Наталки Диденко, в большинстве стран Европы в уик-энд ожидаются временами дожди, а в Украине - без осадков.
"Разве завтра кое-где в Донецкой области, а в воскресенье в Карпатах - локальные осадки", - уточнила эксперт по погоде.
Погода в Киеве
В столице последние дни лета будут жаркими. По данным Наталки Диденко, воздух в течение 30-31 августа прогреется до +28...+31. Осадков не предвидится.
Жара в Украине
Синоптик Игорь Кибальчич также прогнозирует жаркие выходные в Украине. По его данным, самая высокая температура будет в центральных, южных и восточных областях. В то же время 31 августа он прогнозирует кратковременные осадки с грозами на крайнем западе страны. Благодаря осадкам температура в Карпатах и на Закарпатье снизится до +22°...+27°.