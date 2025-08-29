Температура на выходных повысится по всей стране.

На выходных, 30 и 31 августа, в Украине станет еще теплее, а осадки вероятны только на крайнем западе. Об этом на "Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, температурный фон по всей территории Украины ощутимо повысится в результате поступления жаркой воздушной массы с Ближнего Востока и Закавказья.

Будет преобладать сухая погода, кратковременные грозовые ливни пройдут лишь на крайнем западе днем 31 августа под влиянием малоподвижного атмосферного фронта.

"Таким образом, период холодной погоды сменится летней жарой, с самыми высокими показателями дневной температуры в центральных, южных и восточных областях Украины", - резюмировал синоптик.

Жара в Украине - что известно

На Украину надвигается потепление, и начало осени обещает быть жарким. Согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко, погоду в стране будет определять антициклон.

В пятницу, 29 августа, почти по всей Украине ожидается сухая и солнечная погода с температурой воздуха +28...+32 градуса.

По словам Диденко, уже на выходных жара усилится, и столбики термометров поднимутся до +30...+35 градусов. Однако на западе страны 31 августа температура может снизиться до +24...+27 градусов.

Синоптик также отметила, что в Киеве началось "своеобразное бабье лето", которое, по ее мнению, является скорее горячим, чем теплым. 29 августа в столице будет без осадков, а воздух прогреется до +28 градусов.

Наталка Диденко добавила, что начало осени также будет жарким. Снижение температуры и более мягкая погода ожидается только после 7 сентября.

