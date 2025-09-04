В ряде областей из-за тумана ухудшится видимость.

В Украине 5 сентября будет сухо и тепло, но в ряде областей ожидаются туманы. Об этом на своей странице в Facebook предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

"Внимание!" На западе ночью и утром будут блуждать туманы, видимость для водителей - в приоритете!" - отметила эксперт.

Завтра, по ее данным, дождей нигде не ожидается, зато по всей стране будет солнечная погода.

Видео дня

"Пальму первенства прочно будет держать западная часть, в течение дня воздух разогреется до +28...+32 градусов", - уточнила Наталка Диденко.

Очень тепло, по ее данным, будет в южной части, +27...+30 градусов. На востоке завтра температура воздуха комфортная, +24...+27 градусов. В центральной части ожидается +25...+28 градусов. В северных областях в пятницу около +24...+27 градусов, в Сумской области местами +21...+23 градуса.

Погода в Киеве - прогноз на ближайшие дни

В Киеве Наталка Диденко на 5 сентября прогнозирует сухую и солнечную погоду, а столбики термометров покажут около +26 градусов.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в столице на следующей неделе будут дожди. В частности, ближайший дождь вероятен уже в понедельник, 8 сентября.

Вас также могут заинтересовать новости: