В четверг, 4 сентября, по всей Украине сохранится очень теплая летняя погода. Столбики термометров покажут в среднем +25°...+30°. На западе страны пройдут дожди, но на температуру они не повлияют. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +13°, днем +27°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +29°, дождь.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +28°, дождь.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +28°.
  • В Тернополе 4 сентября ночью будет +12°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +28°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°, дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +30°, небольшая облачность, дождь.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +12°, днем +29°, дождь.
  • В Виннице завтра будет +12°...+27°, практически безоблачно.
  • В Житомире в четверг ночью будет +12°, днем +27°, практически безоблачно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+26°, практически безоблачно.
  • В Черкассах завтра будет ночью +12°, днем +27°, практически безоблачно.
  • В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +28°, практически безоблачно.
  • В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +10°...+26°.
  • В Одессе 4 сентября - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +28°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +15°, днем +29°, практически безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет практически бзоеблачно, ночью +15°, днем +29°.
  • В Запорожье температура ночью +14°, днем +28°, практически безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +25°, практически безоблачно.
  • В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +26°.
  • В Днепре температура ночью будет +12°, днем +27°, практически безоблачно.
  • В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +15°...+28°.
  • В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +26°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°.

4 сентября - какой праздник, приметы погоды

4 сентября - мученика Зенона. Должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют началу паутинолету. Если паутина прилипает к растениям - к теплу.

