В Киеве продлится сухая и солнечная погода, а уже на следующей неделе в столице ожидается дождь. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, сегодня, 4 сентября, в Киеве будет сухо и солнечно, а воздух прогреется до +26 градусов.
"Ближайший дождь вероятен в понедельник, 8-го сентября", - уточнила Наталья Диденко.
В Украине же грозовые дожди 4 сентября ожидаются на крайнем западе.
Когда в Украине начнется осеннее похолодание - прогноз
Во второй половине сентября в Украине прогнозируется постепенное снижение температуры, которое начнется с северо-восточных регионов. Об этом сообщил синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит в комментарии для Погода УНИАН.
На вопрос, будет ли меняться погода резко или плавно, когда ожидать похолодание и дожди, специалист пояснил: до 12-13 сентября в стране будет преобладать антициклональный характер, что обеспечит теплые и сухие дни.
Во второй половине сентября прогнозируется постепенное снижение температуры, без резких перепадов. Начнется оно с северо-востока. Изменения будут плавными.
Относительно осадков синоптик уточнил, что осень является переходным сезоном, поэтому погода в это время достаточно изменчива. Атмосфера постоянно находится в движении: иногда поступают прохладные и влажные массы из Атлантики, а иногда могут проникать более теплые воздушные потоки из южных широт, которые приносят высокие температуры.