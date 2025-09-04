Сегодня же в столице будет сухо, солнечно и по-летнему тепло.

В Киеве продлится сухая и солнечная погода, а уже на следующей неделе в столице ожидается дождь. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, сегодня, 4 сентября, в Киеве будет сухо и солнечно, а воздух прогреется до +26 градусов.

"Ближайший дождь вероятен в понедельник, 8-го сентября", - уточнила Наталья Диденко.

Видео дня

В Украине же грозовые дожди 4 сентября ожидаются на крайнем западе.

Когда в Украине начнется осеннее похолодание - прогноз

Во второй половине сентября в Украине прогнозируется постепенное снижение температуры, которое начнется с северо-восточных регионов. Об этом сообщил синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит в комментарии для Погода УНИАН.

На вопрос, будет ли меняться погода резко или плавно, когда ожидать похолодание и дожди, специалист пояснил: до 12-13 сентября в стране будет преобладать антициклональный характер, что обеспечит теплые и сухие дни.

Во второй половине сентября прогнозируется постепенное снижение температуры, без резких перепадов. Начнется оно с северо-востока. Изменения будут плавными.

Относительно осадков синоптик уточнил, что осень является переходным сезоном, поэтому погода в это время достаточно изменчива. Атмосфера постоянно находится в движении: иногда поступают прохладные и влажные массы из Атлантики, а иногда могут проникать более теплые воздушные потоки из южных широт, которые приносят высокие температуры.

Вас также могут заинтересовать новости: