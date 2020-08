На Среднем Западе США пронесся шторм

Один человек погиб.

В штатах Айова, Иллинойс и Индиана сильный ветер (были сообщения и о торнадо) с дождем оставили более миллиона домов и предприятий без света, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

Повреждено много домов, повалены деревья. На некоторых автотрассах сдувало автомобили. Пока известно об одном погибшем: под обломками здания погибла женщина в городе Форт-Уэйн штата Индиана. В других населенных пунктах региона несколько человек получили ранения.

Winds are insane right now in Cedar Rapids, if you are not inside you need to get inside NOW. From this Alliant tower. pic.twitter.com/6VyOatK1qo