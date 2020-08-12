На Среднем Западе США пронесся шторм

10:49, 12 августа 2020
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Один человек погиб.

На Среднем Западе США пронесся шторм  / twitter.com/ksw442
На Среднем Западе США пронесся шторм  / twitter.com/ksw442

На Среднем Западе США пронесся сильный шторм.

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В штатах Айова, Иллинойс и Индиана сильный ветер (были сообщения и о торнадо) с дождем оставили более миллиона домов и предприятий без света, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

Повреждено много домов, повалены деревья. На некоторых автотрассах сдувало автомобили. Пока известно об одном погибшем: под обломками здания погибла женщина в городе Форт-Уэйн штата Индиана. В других населенных пунктах региона несколько человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что во вторник, 11 августа, несколько районов Днепра накрыла непогода: сильный ветер повалил деревья, а град побил автомобили.

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Теги: #шторм в США
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