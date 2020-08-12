В Днепре пронеслась мощная буря с градом (видео)

Главные улицы Днепра затопило.

В Днепре пронеслась мощная буря с градом / фото "Информатор"

Во вторник, 11 августа, несколько районов Днепра накрыла непогода: сильный ветер повалил деревья, а град побил автомобили.

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Погода испортилась преимущественно в центральной части города, передает "Информатор".

Главные улицы Днепра были затоплены, град размером с горошину обсыпал Воскресенскую, проспект Яворницкого и ближайшие улицы. Также сильный ветер повалил деревья и ветки.

Непогода в Украине

Ранее в Черновицкой области внезапная непогода сорвала крыши с более чем 30 домов.

А 29 июля, в городе Шепетовка Хмельницкой области пронесся сильный ветер с градом, в результате чего во всем городе исчезло водоснабжение.