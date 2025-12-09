Погодные аномалии связаны с очень теплым декабрем.

Средняя температура этой зимой в Украине уже прогнозируется еще выше, чем ожидалось ранее. Об этом в комментарии УНИАН рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института.

Она отметила, что сейчас средняя температура зимой в Украине прогнозируется на 3-4 градуса выше нормы. "Средняя за зиму температура стала еще выше, чем давали предыдущие расчеты", - сказала Балабух.

В основном, добавила она, такая аномалия связана с очень теплым декабрем, который по показателям выглядит практически как ноябрь. В западных и северных областях Украины "аномалии могут достигать до +4 градусов, а возможно и выше".

"И практически такая очень высокая температура сохраняется первые две декады. Затем и в дальнейшем идут положительные аномалии, но они уже будут значительно меньше", - рассказала эксперт.

Какой будет погода в январе и феврале

Балабух напомнила, что январь - самый холодный зимний месяц в Украине. "Он может быть где-то на 1-2 градуса теплее климатической нормы", - сказала она и добавила, что средняя за месяц температура воздуха может колебаться от 1-2 градусов тепла на юге до -3 и ниже - в северных и северо-восточных областях.

В то же время в январе повышается вероятность заливов арктического холода, что является типичным для этого месяца. "Аналогично - и февраль", - отметила метеоролог.

Погода в Украине и мире - прогнозы

Как сообщал УНИАН, ранее Украинский гидрометеорологический центр отмечал, что средняя температура зимних месяцев в Украине ожидается на 1,5-2 градуса выше нормы.

В то же время, по данным метеорологов, из-за ослабленного полярного вихря Германию и соседние страны может накрыть чрезвычайно холодная зима. Эксперты не имеют единого мнения, впрочем, многие указывают на высокую вероятность арктических похолоданий, особенно - после рождественских праздников.

