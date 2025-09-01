С 3 сентября ночи в Украине станут значительно холоднее.

Первая неделя осени в Украине будет теплой и даже жаркой. В ряде областей столбики термометров покажут раскаленные +33°...+37°, а средняя температура в целом будет на 3-5 градусов выше нормы. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

В начале недели атмосферные фронты еще принесут на территорию некоторых областей небольшие грозовые дожди, но со временем осадки покинут пределы нашей страны и до конца недели уже будет наблюдаться преимущественно малооблачная и сухая погода.

"Наиболее жаркой погодой в южных и западных областях Украины, где столбики термометров будут превышать 30-градусную отметку", - сообщил Игорь Кибальчич.

Погода 1 сентября

В начале осени в центральных регионах и на Харьковщине ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый, 5 - 10 м/с. Столбики термометров покажут +26...+31 °С, а в восточной части разогреет до +32...+37 °С.

Погода 2 сентября

Во вторник ночью местами на Левобережье страны, а днем в Приазовье и на Донбассе временами могут наблюдаться небольшие дожди и грозы. Ночью температура будет +14...+19 °С, днем +26...+31 °С, а в южных и восточных областях жара +29...+34 °С.

Погода 3 сентября

В среду по всей Украине ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью похолодает до +10...+15 °С, в северных регионах местами +6...+9 °С. Днем +25...+30 °С, а в юго-западной части и на Закарпатье воздух прогреется до +30...+33 °С.

Погода в сентябре 2025 - прогноз на месяц

Ожидается, что количество осадков и температура в сентябре будут соответствовать средним показателям.

Средняя температура будет +13°...+18°, в Карпатах +11°...+12°. Дождей выпадет выпадет 37-76 мм, а в Карпатах 74-106 мм. Это 80-120% от нормы.

