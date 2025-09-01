В понедельник, 1 сентября, в Украине ожидается по-летнему теплая и даже жаркая погода, местами - с дождями. Осадки ожидаются на юге и местами в центральных областях. В большинстве областей будет +27°...+30°, а на юго-востоке и северо-востоке разогреет до +31°...+35° и даже выше. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +28°.
- Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +16°, днем +27°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +29°.
- В Тернополе 1 сентября ночью будет +17°, днем +29°, практически безоблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +16°, днем +30°, ясно.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.
- В Виннице сегодня будет +18°...+29°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Житомире в понедельник ночью будет +18°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+29°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет ночью +21°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность, дождь..
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+32°, дождь.
- В Одессе 1 сентября - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +24°, гроза.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +20°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°, дождь.
- В Запорожье температура ночью +20°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +16°, а днем +32°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +34°.
- В Днепре температура ночью будет +20°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +18°...+29°.
- В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +15°, днем +35°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью +16°, днем +37°.
1 сентября - какой сегодня праздник, приметы погоды
1 сентября - мученика Андрея. Этот день должен быть теплым, хотя и говорили: "День жаркий, но дышит осенью". Поэтому принимались к копанию свеклы. Уже начинало опадать листья с лещины. Ветер, дующий с юга, обещает хороший урожай овса.