Из-за урагана в Сумах центр города остался без света (фото)

В результате обрывов контактной сети остановились троллейбусы на шести маршрутах.

В Сумах сегодня вечером, 4 июня, пронесся ураган, который вызвал транспортный коллапс, оставил центр города без света и повалил деревья.

Как передает корреспондент УНИАН, в течение дня в областном центре шел дождь, гремело, менялось направление ветра, а ураган обрушился около 18 часов.

В частности, шквальный ветер повалил много деревьев и ветвей, оборвав в разных концах города контактную сеть электротранспорта, из-за чего остановились троллейбусы на шести маршрутах и произошел транспортный коллапс.

"Не выдержав силы шквального ветра, дерево упало и оборвало контактную сеть в районе остановки "Проходная №1 ПАО Сумыхимпром". Из-за этого движение троллейбусов №1, 2, 9, 12 остановлено (в обоих направлениях движения). Аналогичная ситуация на участке дороги по ул. Троицкая, это привело к остановке движения троллейбусов №3, 4. Почти одновременный обрыв троллеи в разных концах города привел к обесточиванию центральной части города", - сообщил коммунальное предприятие Сумского горсовета "Электроавтотранс".

На ликвидацию аварий выехали несколько аварийных бригад. По состоянию на 18:35 движение троллейбусов в центре города было возобновлено, а на ул. Троицкой и в районе Химгородка продолжаются аварийные работы.

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По информации пресс-службы управления ГСНС Украины в Сумской области, в результате ухудшения погодных условий, дерево упало и повредило легковые автомобили Mitsubиshи и Peugeot на ул. Леваневского. С помощью специализированного механизированного инструмента дерево распилили на части и убрали, освободив машины и тротуар для граждан.

Также к спасателям был вызов на ул. Ковпака, где также из-за сильных шквалов ветра часть дерева упала на припаркованный автомобиль ВАЗ. Работники Службы спасения распилили дерево и убрали его в безопасное место.

Кроме того, много фотоснимков о последствиях урагана горожане размещают в соцсети Facebook. По их информации, ураган повалил деревья на ул. Харьковской, Степана Бандеры, Засумской, а на ул. Ахтырской дерево вырвало с корнем, и оно упало прямо на проезжую часть.

Кроме того, сильный ветер частично разрушил ограждение стоянки автотранспорта, расположенной между ул. Добровольной и Курским микрорайоном.

Ураган продолжался минут 40, а уже после 19 часов небо над Сумами прояснилось и вышло солнце.

Ранее УНИАН сообщал, что в Харькове сильный ветер повалил десятки деревьев.