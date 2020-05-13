В Харькове сильный ветер повалил десятки деревьев (видео)

Двое людей получили травмы.

В Харькове сильный ветер повалил десятки деревьев / city.kharkov.ua

Во вторник, 12 мая, в Харькове бушевала непогода.

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Двое людей получили травмы: мужчины шли по тротуару, когда на них упало дерево, сломанное ветром, сообщает ТСН.

Один из пострадавших с травмами головы и грудной клетки в больнице. Другой мужчина от госпитализации отказался. Дерево, которое упало, повредило и автомобиль. В целом ураган в городе повалил с десяток деревьев.

Пока непогода кромсала Харьков, то в области была пыльная буря.

Напомним, 11 мая сильный ветер повалил во Львове три дерева.