В Харькове сильный ветер повалил десятки деревьев (видео)

10:57, 13 мая 2020
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Двое людей получили травмы.

В Харькове сильный ветер повалил десятки деревьев / city.kharkov.ua
В Харькове сильный ветер повалил десятки деревьев / city.kharkov.ua

Во вторник, 12 мая, в Харькове бушевала непогода.

Сегодня в Украине без осадков, температура до +19° (карта)

Двое людей получили травмы: мужчины шли по тротуару, когда на них упало дерево, сломанное ветром, сообщает ТСН.

Один из пострадавших с травмами головы и грудной клетки в больнице. Другой мужчина от госпитализации отказался. Дерево, которое упало, повредило и автомобиль. В целом ураган в городе повалил с десяток деревьев.

Пока непогода кромсала Харьков, то в области была пыльная буря.

Напомним, 11 мая сильный ветер повалил во Львове три дерева.

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Теги: #погода#Новости Харькова
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