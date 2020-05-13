В Харькове сильный ветер повалил десятки деревьев (видео)
Двое людей получили травмы.
Во вторник, 12 мая, в Харькове бушевала непогода.
Сегодня в Украине без осадков, температура до +19° (карта)
Двое людей получили травмы: мужчины шли по тротуару, когда на них упало дерево, сломанное ветром, сообщает ТСН.
Один из пострадавших с травмами головы и грудной клетки в больнице. Другой мужчина от госпитализации отказался. Дерево, которое упало, повредило и автомобиль. В целом ураган в городе повалил с десяток деревьев.
Пока непогода кромсала Харьков, то в области была пыльная буря.
Непогода в Украине: в Харькове ветер повалил деревья и парализовал движение автомобилей
Напомним, 11 мая сильный ветер повалил во Львове три дерева.
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