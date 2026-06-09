Температура в Одессе скоро упадет почти на 10 градусов (график)

В ближайшие дни в городе потеплеет до +27°, но такая теплая погода продлится недолго.

Погода в Одессе в ближайшие дни будет меняться. Сначала температура повысится, а перед выходными резко упадет. Об этом свидетельствуют данные Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, преобладать будет погода без существенных осадков, но воздушная масса ожидается нестабильной, поэтому местами возможны кратковременные дожди.

Ветер будет преимущественно северо-западный, слабый. Ожидается небольшая волна, а температура морской воды составит +17°...+18°.

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Днем в городе температура будет постепенно повышаться. Самым теплым будет 11 июня, когда воздух прогреется до +27°. Однако такая летняя температура продержится недолго. Уже 12 числа в Одессе похолодает до +18°.

В Одесской области 9 июня ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем местами пройдут кратковременный дождь, гроза. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура повысится до +23°...+28°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе сегодня также будет переменная облачность. Без существенных осадков. Скорость ветра 7-12 м/с. Столбики термометров покажут +23°...+25°.

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