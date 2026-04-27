Днепр снова будет штормить: синоптики объявили I уровень опасности (инфографика)

По городу и области объявлен повышенный уровень опасности.

Днепр будет штормить второй день подряд. Об этом предупреждает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Непогода ожидается и на территории Днепропетровской области.

"27 апреля в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с", – говорится в прогнозе.

В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Днепре

27 апреля в Днепропетровской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет северо-западный 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура по области +7°...+12°, а в Днепре термометры покажут +9°...+11°.

Непогода в Украине 26 апреля

В воскресенье, 26 апреля, по Украине прокатилась мощная непогода. Сильный ветер срывал покрытие с крыш и валил деревья, местами прошел град, снег, начались пыльные бури, а на Львовщине даже зафиксировали смерч. В ряде областей зафиксировали отключение электроэнергии в сотнях населенных пунктов. По последним данным, жертвами непогоды стали три человека.

Сегодня, по данным синоптиков, в Украине снова будет ветрено и довольно холодно. Только на западе страны ветер уже начнет стихать. Температура снизится до +7°...+11°, и лишь на юге будет на несколько градусов теплее.

