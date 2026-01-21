Суровая январская погода существенно повлияет на урожай в Украине

Синоптик объяснила, следует ли ожидать летом невыносимой жары.

Морозная и снежная погода в Украине положительно повлияет на будущий урожай. Толстый слой снега защитит озимые культуры от промерзания и одновременно даст почве достаточно необходимой влаги.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в интервью РБК-Украина отметила, что декабрь был аномально теплым и засушливым для растений. Поэтому январский переход к устойчивому слою снега по всей Украине должен улучшить будущий урожай.

"Поскольку в последние годы, в частности и в 2025 году, в Украине наблюдались достаточно засушливые условия, снеговой покров, сформировавшийся сейчас, может существенно пополнить запасы влаги в почве и водоемах", – отмечает синоптик.

В то же время большое количество снега увеличивает риск образования паводков весной. Однако все будет зависеть от интенсивности и продолжительности таяния снежного покрова, подчеркивает специалист.

Отдельно Балабух отметила, что нельзя делать выводы о жарком лете в этом году из-за холодной зимы, поскольку снежный и морозный январь не может повлиять на погоду летом.

Урожай в Украине – последние новости

В прошлом году погода существенно повлияла на формирование урожая из-за майских заморозков и летней засухи. А уже осенью неблагоприятные погодные условия сильно задержали темпы сбора кукурузы, 15% которой еще оставалось в поле по состоянию на конец декабря. Однако по количественным показателям урожай 2025 года местами даже превзошел ожидания.

В то же время экспорт урожая в прошлом году принес Украине меньше валютной выручки. Результат ухудшился по сравнению с 2024 годом на 8,8%, или на 2,15 миллиарда долларов.

