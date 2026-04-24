На выходных погода удивит украинцев серьезными контрастами

На выходных, 25 и 26 апреля, в Украине ожидается нестабильная погода с колебаниями температуры и дождями. В субботу будет преимущественно сухо и тепло. Небольшие дожди пройдут только на западе и севере, а воздух практически по всей стране прогреется до +13°...+17°. В воскресенье на западе и севере похолодает до +10°...+12° и в большинстве областей Украины пройдут дожди. В то же время на юге и востоке разогреет до +16°...+20°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +4°, днем +15°, небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается +6°, а днем +12°, облачно с прояснениями, дождь.
Во Львове в субботу ночью +3°, днем +16°, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В воскресенье ночью +5°, днем +12°, облачно с прояснениями, дождь.
В Луцке в субботу ночью +5°, днем +16°, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +12°, дождь.
В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +3°...+15°. В воскресенье температура будет +5°...+12°, облачно с прояснениями, дождь.
В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +16°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +7°...+20°, дождь.
В Харькове в субботу температура ночью составит -1°, днем +13°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +4°...+18°, облачно с прояснениями, дождь.
В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +15°. В воскресенье температура составит +5°...+17°, облачно с прояснениями, дождь.
В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +3°...+16°. В воскресенье +5°..+18°, облачно с прояснениями, дождь.
Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +13°. В воскресенье ночью ожидается +5°, днем +17°, практически безоблачно.
В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +1°, днем +13°. В воскресенье будет переменная облачность, ночью +5°, днем +17°.
В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +12°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +5°, днем +17°.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью +1°, днем до +11°. В воскресенье ночью температура составит +4°, днем столбики термометров покажут +7°, облачно с прояснениями, дождь.
В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +8°, днем +17°, облачно с прояснениями. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура ночью составит +9°, днем +10°, дождь.
В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +16°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +11°...+8°, дождь
В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +14°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +3°...+11°.
В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +15°. В воскресенье - переменная облачность, температура +11°...+19°, дождь.