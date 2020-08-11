В Киеве завтра температура до +22°, без осадков
В столице завтра похолодает.
Погода в Киеве 12 августа будет прохладной, температура днем до +22°.
Первый уровень опасности: синоптики предупредили о грозах в Украине
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +21°. Ветер северный и северо-западный, до 4,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:41, а зайдет в 20:24.
Ранее сообщалось, что в среду, 12 августа, в Украине будет практически без осадков, во многих регионах похолодает. Жаркая погода сохранится только в южных и восточных регионах.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +14°
- Днепр+28°... +17°
- Донецк+30°... +13°
- Житомир+28°... +14°
- Запорожье+29°... +17°
- Ивано-Франковск+28°... +14°
- Киев+28°... +15°
- Кропивницкий+29°... +16°
- Луганск+30°... +15°
- Луцк+27°... +13°
- Львов+27°... +13°
- Николаев+32°... +18°
- Одесса+31°... +20°
- Полтава+29°... +17°
- Ровно+26°... +11°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+28°... +15°
- Тернополь+27°... +13°
- Харьков+29°... +16°
- Херсон+31°... +18°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+27°... +16°
- Чернигов+27°... +12°
- Черновцы+27°... +17°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+24 °
Влажность:71 %
Давление:753 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:20
Закат20:08
Видимость:16 км
Фаза луны:
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