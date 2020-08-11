В Киеве завтра температура до +22°, без осадков

17:00, 11 августа 2020
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В столице завтра похолодает.

В Киеве завтра похолодает / ua.depositphotos.com
В Киеве завтра похолодает / ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 12 августа будет прохладной, температура днем до +22°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +21°. Ветер северный и северо-западный, до 4,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:41, а зайдет в 20:24.

Ранее сообщалось, что в среду, 12 августа, в Украине будет практически без осадков, во многих регионах похолодает. Жаркая погода сохранится только в южных и восточных регионах. 

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Теги: #погода в Киеве
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