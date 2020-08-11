Погода на завтра: в Украине практически без осадков, местами похолодает (карта)
Во многих регионах похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 12 августа, в Украине практически без осадков, температура до +31°.
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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до +13°, днем до +31°. В южных регионах местами ожидаются осакди. Ночью температура до +15°, днем до +31°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +27°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +11°, днем до +22°. В центре практически без осадков, температура ночью до +9°, днем до +27°.
По народному прогнозу, 12 августа - Силин день. Считалось, что этот день как нельзя лучше подходит для сева озимых хлебов, тем более что погода чаще всего стоит пасмурная и прохладная. Если сильно мерцают на рассвете звезды - в ближайшие дни будет дождь, а если днем ветер и моросит дождь - надо ждать долгого ненастья.
Ранее сообщалось, что с 12 августа в Украину придет похолодание, в ночное время столбики термометров местами опустятся до +8 градусов. Такая погода будет держаться до 20 августа, после чего придет очередная волна потепления.
- Винница+27°... +14°
- Днепр+28°... +17°
- Донецк+30°... +13°
- Житомир+28°... +14°
- Запорожье+29°... +17°
- Ивано-Франковск+28°... +14°
- Киев+28°... +15°
- Кропивницкий+29°... +16°
- Луганск+30°... +15°
- Луцк+27°... +13°
- Львов+27°... +13°
- Николаев+32°... +18°
- Одесса+31°... +20°
- Полтава+29°... +17°
- Ровно+26°... +11°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+28°... +15°
- Тернополь+27°... +13°
- Харьков+29°... +16°
- Херсон+31°... +18°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+27°... +16°
- Чернигов+27°... +12°
- Черновцы+27°... +17°