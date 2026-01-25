Под конец недели мокрого снега и дождей в Украине станет больше

Температура медленно повышается, поэтому осадки переходят в жидкую фазу.

В конце недели, 25 января, температура в Украине продолжтт постепенно повышаться, поэтому во многих областях вместо снега уже пойдет небольшой мокрый снег и дожди. По-прежнему будет пасмурно, ветер усилит ощущение холода, на дорогах - гололедица. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня ожидается от -4° до +3°. Тут в большинстве областей пройдет небольшой дождь и мокрый снег.

На севере Украины 25 января будет пасмурно, а столбики термометров покажут -8°...-3°. Осадки будут в виде небольшого снега.

Видео дня

Жителей востока Украины сегодня также ждет пасмурная погода с небольшим снегом. Температура тут будет от -10° до -5°.

В центральной части Украины температура будет в пределах -6°...0°. В течение суток тут ожидается небольшой снег, мокрый снег и дождь.

На юге страны сегодня будет теплее всего. Тут температура повысится до +1°...+3°, ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

25 января - какой сегодня праздник и приметы погоды

25 января - день памяти святителя Григория Богослова, а также иконы Богородицы "Утоли мои печали". По приметам, если в этот день резко потеплело, то скоро так же резко похолодает.

Вас также могут заинтересовать новости: