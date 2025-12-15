Благодаря этому циклону осадков уже не ожидается.

Во вторник, 16 декабря, на погоду в Украине будет влиять антициклон Frieda. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, этот антициклон будет блокировать доступ осадков в любом виде, поэтому по всей стране ожидается погода без дождей и снега.

"Влажность будут повышать разве что туманы", - говорит Диденко.

В то же время в западных областях, по ее словам, завтра вероятны солнечные прояснения.

16 декабря в Украине ожидается умеренно теплая погода. В течение дня в большинстве областей +4...+7 градусов, в восточных областях, на Днепропетровщине, Запорожье и Полтавщине от 1 мороза до 2 градусов тепла.

Погода в Киеве

В Киеве завтра ожидается погода без осадков. Ближайшей ночью температура снизится до +2 градусов, а завтра днем воздух прогреется максимум до +5 градусов.

Погода в Украине - прогноз на неделю

По данным Погода УНИАН, после морозных выходных погодные условия в Украине постепенно стабилизируются. В течение ближайших дней установится довольно мягкая, как для зимнего периода, погода. В отдельных регионах в ночные часы температура еще будет опускаться ниже нуля, зато днем по всей территории страны будет царить "плюс", а на юге воздух будет прогреваться до +9...+11°. Осадки прогнозируются только на понедельник, в дальнейшем будет преобладать сухая погода.

