Температура повысится по всей стране, а осадки уйдут прочь.

После холодных выходных погода в Украине начинает улучшаться. В ближайшую неделю украинцев ждет относительно теплая как для зимы погода. По ночам местами будет "минус", а днем по всей стране ожидается плюсовая температура, на юге - аж до +9°...+11°. Осадки пройдут в понедельник, а потом будет преобладать сухая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Понедельник, 15 декабря, будет пасмурным и мокрым, только на западе старны ожидаются солнечные прояснения. На остальной же территории небо будет покрыто облаками, ожидаются небольшие дожди и мокрый снег. Температура днем +2°...+4°, на юге - до +6°, а на востоке ожидается небольшой "минус".

Во вторник, 16 декабря, существенных осадков уже не ожидается, только на востоке страны местами еще может поснежить. Практически по всей Украине установится облачная погода с прояснениями, а температура повысится до +4°...+6°, на юге - местами до +8°, на востоке -1°...+3°.

В среду станет еще теплее, +4°...+8°, на юге - до +9°...+10°, а на востоке +2°...+5°. Без осадков.

В середине недели, 18 декабря, в Украине продолжится сухая и пасмурная погода с прояснениями. Столбики термометров в большинстве областей покажут +4°...+8°, на юге - до +9°...+11°, на севере и востоке +3°...+6°.

Перед выходными, 19 числа, теплее всего будет на юге и западе - до +4°...+9°, в крыму - до +11°. На остальной территории температура снизится до +2°...+7°. Без осадков.

На выходных небольшие дожди и мокрый снег вероятны на Закарпатье и в Карпатах, а к концу недели - местами на крайнем севере страны. Температура на западе и севере снизится до 0°...+3°, на остальной территории будет на несколько градусов теплее, а на юге сохранится тепло до +8°...+11°.

