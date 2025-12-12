Температура в Украине снизится и заметно усилится ветер.

Завтра в большинстве областей станет прохладнее, в течение дня ожидается от 2-х градусов мороза до 2-х тепла.

Как отметила в своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко, в субботу, 13-го декабря, погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому осадков не будет.

"Ветер будет порывистым, до сильного, на Левобережье Украины. И главное - уже завтра в большинстве областей похолодает", - подчеркнула она.

Так, в течение дня в субботу ожидается от 2-х мороза до 2-х тепла, а в западных областях +2...+5 градусов.

Погода в Киеве

В столице в субботу будет без осадков и, отмечает синоптик, "даже может быть солнышко". Днем будет около нуля градусов.

Погода в Украине меняется - что известно

Как сообщал Погода УНИАН, уже ближайшей ночью в Украине ожидается осложнение погодных условий. Ночью и утром 13 декабря на Левобережье будут порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Кроме того, на Закарпатье и в Карпатах ожидается туман. Видимость составит всего 200-500 метров.

В целом в течение выходных по всей Украине похолодает до +3°...+6°, а на северо-востоке ожидается небольшой "минус". В субботу еще будет преобладать сухая погода, а в воскресенье по всей стране пройдут дожди и мокрый снег.

