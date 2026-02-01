Февраль в Украине начнется с сильных морозов, только в одной области будет 'плюс'

По всей стране будет сухо, а во многих областях еще и с солнечными прояснениями.

Февраль в Украине начнется с сильных морозов. Сегодня днем практически по всей стране столбики термометров покажут -10°...-16°. На несколько градусов слабее морозы будут на юге, а в Закарпатской области ожидается -5°...+1°. Без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины ожидается облачная погода с прояснениями, но, несмотря на солнце, тепло не будет. В течение дня температура ожидается в пределах -10°...-15°. На Закарпатье от -5° до +1° - это будет самый теплый регион нашей страны.

Аналогичная погода ждет и жителей северных областей, где также появится солнце, но теплее от этого не станет. Тут сегодня будет холоднее всего, -13°...-16°.

На востоке Украины 1 февраля будет сухо и пасмурно, только в Харьковской области ожидаются солнечные прояснения. Температура в течение дня -9°...-15°.

В центральной части Украины местами покажется солнце., а температура будет от -9° до -15°.

Жителей юга Украины сегодня ждет пасмурная погода с температурой -5°...-8°. В Крыму столбики термометров покажут -2°...-4°.

1 февраля - праздник, приметы погоды

1 февраля - день памяти святого мученика Трифона. Приметам, если в этот день сильный мороз, то весна будет поздней.

