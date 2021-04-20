Провал возник недалеко от жилого дома, поэтому его жильца пришлось отселить.

В ночь на 20 апреля в центральной части села Пески на Львовщине образовался карстовый провал грунта диаметром около 30 метров и глубиной 10 метров.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Как сообщается, произошел провал грунта диаметром около 30 метров, возле дороги районного значения и в 25 метрах от жилого дома. Мужчину, который проживал в доме поблизости, эвакуировали. Сейчас подходы к пропасти огородили лентой.

"Поставили контрольные метки вблизи пропасти, чтобы увидеть, будет ли осыпаться дальше или нет. Также метки поставили на доме. Сейчас специалисты сказали наблюдать. К нему невозможно приблизиться, потому что есть опасность для людей. Территорию огородили. Будет заседать комиссия ТЭБ и ЧС, которая примет решение о ликвидации чрезвычайной ситуации", – рассказал председатель Щирецкой ОТГ Олег Василишин.

Как сообщается, это уже третий случай, когда в селе образуются провалы. Примерно в этом же месте случился провал в 1973 году. Другая пропасть в селе была в 2010 году – тогда пострадали дома.

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Автор: Екатерина Лиманская