Магнитные бури: ждать ли шторма в ближайшие 3 дня (график)

В последние дни геомагнитная обстановка нормализовалась.

В последние дни магнитное поле Земли успокоилось, и магнитных бурь не наблюдается. Такая же обстановка сохранится сегодня, 18 июня, и в ближайшие дни. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, скорость солнечного ветра немного повышена и она останется на таком уровне в ближайшие трое суток из-за двух небольших корональных дыр на Солнце.

Геомагнитные условия, по прогнозу, останутся преимущественно спокойными, с небольшой вероятностью коротких активных периодов на протяжении 18, 19 и 20 июня.

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Необычные изменения на Солнце перед вспышкой - что известно

Учёные получили редкую возможность наблюдать за процессами на Солнце ещё до начала мощной вспышки. Анализ данных показал, что в активной области звезды за несколько часов до события начали происходить заметные изменения: усилилось движение раскалённого вещества, возросла его светимость и появились признаки нарастающей нестабильности магнитных структур.

Особенно быстро эти процессы развивались в последние минуты перед вспышкой. Исследователи считают, что подобные сигналы могут служить ранними индикаторами будущих солнечных извержений. Пока выводы основаны лишь на одном наблюдении, однако дальнейшие исследования помогут выяснить, можно ли использовать такие признаки для заблаговременного предупреждения о космической погоде.

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