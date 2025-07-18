Сильной магнитной бури 18 июля не ожидается / фото Pixabay

Перед выходными, 18 июля, сильные магнитные бури на Земле не прогнозируются. об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Ожидается, что К-индекс, который показывает силу магнитных бурь, будет около 2,3. Это означет, что геомагнитные возмущения будут очень слабые.

По данным Geomagnetism, за последние дни на Солнце произошло несколько вспышек с выбросом корональной массы, однако все они направлены не на нашу планету. 

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18 июля сильных магнитных бурь не ожидается / скриншот

Магнитные бури - в чем опасность

Влияние магнитных бурь на человека – это предмет активных научных исследований, и его механизм до конца не изучен. Однако многочисленные наблюдения показывают, что в период магнитных бурь многие люди испытывают ухудшение самочувствия.

В частности, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут наблюдаться изменения артериального давления. Многие люди ощущают повышенную раздражительность, тревожность, нарушения сна, головные боли, головокружение. Люди могут испытывать общую слабость, усталость, ломоту в суставах, обострение хронических заболеваний.

Важно отметить, что не все люди одинаково реагируют на магнитные бури. Наиболее чувствительными считаются метеозависимые, пожилые, люди с хроническими заболеваниями.

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