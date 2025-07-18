Перед выходными, 18 июля, сильные магнитные бури на Земле не прогнозируются. об этом свидетельствуют данные meteoagent.
Ожидается, что К-индекс, который показывает силу магнитных бурь, будет около 2,3. Это означет, что геомагнитные возмущения будут очень слабые.
По данным Geomagnetism, за последние дни на Солнце произошло несколько вспышек с выбросом корональной массы, однако все они направлены не на нашу планету.
Магнитные бури - в чем опасность
Влияние магнитных бурь на человека – это предмет активных научных исследований, и его механизм до конца не изучен. Однако многочисленные наблюдения показывают, что в период магнитных бурь многие люди испытывают ухудшение самочувствия.
В частности, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут наблюдаться изменения артериального давления. Многие люди ощущают повышенную раздражительность, тревожность, нарушения сна, головные боли, головокружение. Люди могут испытывать общую слабость, усталость, ломоту в суставах, обострение хронических заболеваний.
Важно отметить, что не все люди одинаково реагируют на магнитные бури. Наиболее чувствительными считаются метеозависимые, пожилые, люди с хроническими заболеваниями.