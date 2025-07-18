Геомагнитные возмущения будут очень слабые, ожидается, что сила магнитной бури не превысит 2,3.

Перед выходными, 18 июля, сильные магнитные бури на Земле не прогнозируются. об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Ожидается, что К-индекс, который показывает силу магнитных бурь, будет около 2,3. Это означет, что геомагнитные возмущения будут очень слабые.

По данным Geomagnetism, за последние дни на Солнце произошло несколько вспышек с выбросом корональной массы, однако все они направлены не на нашу планету.

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Магнитные бури - в чем опасность

Влияние магнитных бурь на человека – это предмет активных научных исследований, и его механизм до конца не изучен. Однако многочисленные наблюдения показывают, что в период магнитных бурь многие люди испытывают ухудшение самочувствия.

В частности, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут наблюдаться изменения артериального давления. Многие люди ощущают повышенную раздражительность, тревожность, нарушения сна, головные боли, головокружение. Люди могут испытывать общую слабость, усталость, ломоту в суставах, обострение хронических заболеваний.

Важно отметить, что не все люди одинаково реагируют на магнитные бури. Наиболее чувствительными считаются метеозависимые, пожилые, люди с хроническими заболеваниями.

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