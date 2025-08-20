В рамках вероятного мирного соглашения США могут предоставить союзникам воздушную поддержку.

Американские войска не будут отправлены в Украину в рамках вероятного мирного соглашения с Россией, но США могут предоставить воздушную поддержку. Об этом на Fox News заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Sky News.

"Когда речь идет о безопасности, [европейцы] готовы отправлять людей на места. Мы готовы помогать им с вещами, особенно, вероятно, по воздуху", - цитирует издание президента Соединенных Штатов.

Также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила журналистам, что воздушная поддержка США является "одним из вариантов и возможностей". По ее словам, президент США "однозначно заявил, что американские войска не будут присутствовать на территории Украины, но мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства гарантий безопасности нашим европейским союзникам".

Видео дня

Как пишет издание, воздушная поддержка может иметь различные формы, в частности предоставление систем противоракетной обороны или истребителей, обеспечивающих соблюдение бесполетной зоны, поэтому четко непонятно, какую роль будут играть США в мирном соглашении.

Отмечается, что разговоры об отправке иностранных войск в Украину происходят на фоне начала планирования возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Сам Трамп считает переговоры между ними жизненно важными для прекращения войны.

По данным Sky News, встреча Зеленского и Путина может состояться до конца месяца, а среди мест проведения рассматриваются Женева, Вена, Рим, Будапешт и Доха. Женеву (Швейцария) считают лучшим вариантом, ведь Рим (или Ватикан) не нравятся россиянам, а Будапешт - украинцам.

Европейские союзники хотят, чтобы гарантии безопасности для Украины до встречи президентов Украины и России были определены.

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщал ранее УНИАН, около десяти стран готовы направить войска в Украину после завершения войны. По данным Bloomberg, об этом стало известно во время встречи европейских официальных лиц 19 августа. В то же время отмечалось, что характер любой поддержки со стороны США остается непонятным.

The Wall Street Journal писало, что США и Европа договорилисьо создании рабочей группы для разработки гарантий безопасности Украине. Ее возглавит государственный секретарь США Марко Рубио. По информации издания, гарантии безопасности предусматривают четыре компонента: военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружение и мониторинг прекращения боевых действий.

Госсекретарь США Рубио рассказал, какие гарантии безопасности может получить Украина. Он отметил, что Соединенные Штаты будут работать с европейскими и неевропейскими странами над созданием таких гарантий безопасности, чтобы Украина после заключения мирного соглашения "чувствовала себя в безопасности в будущем". Рубио также отметил, что есть ряд стран, которые готовы "сделать шаг вперед и предоставить Украине гарантии безопасности".

Вас также могут заинтересовать новости: