В среду, 20 августа, киевлян ждет теплая летняя погода. Столбики термометров поднимутся на пару градусов, по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью свежо - всего около +14°, а днем воздух прогреется до комфортных +25°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 742-745 миллиметров ртутного столба.
Погода 20 августа
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +26°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°.
В Тернополе 20 августа ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +28°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +29°, практически безоблачно.
В Черновцах в среду - практически безоблачно, ночью +14°, днем +27°.
В Виннице завтра будет +12°...+27°, небольшая облачность.
В Житомире в среду ночью будет +11°, днем +25°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+25°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +28°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+26°.
В Одессе 20 августа - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +25°.
В Херсоне в среду ночью будет +15°, днем +30°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +29°.
В Запорожье температура ночью +15°, днем +28°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +25°, облачно с прояснениями.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +27°.
В Днепре температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет ясно, +16°...+29°.
В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +10°, днем +29°.
В Северодонецке - ясно, температура ночью +12°, днем +29°.