По словам аналитиков, проблемы могут быть связаны с весом и двигателем ракеты.

Украинская крылатая ракета FP-5 "Фламинго" имеет много важных преимуществ, а именно вес боевой части в 1000 кг и дальность полета до 3 тысяч км. Кроме того, скорее всего, ракета имеет простую конструкцию для массового производства, однако, как пишет Defense Express, вместе с преимуществами она имеет и недостатки.

"И если массовость производства достигается прямым крылом без возможности сборки и отказа от транспортно-пускового контейнера, а также длинной предстартовой подготовкой, то вот за дальность и мощность пришлось заплатить другим. Потому что чем дальше ракета должна лететь, тем больше топлива она должна взять, а это означает необходимость увеличить ее размеры", - объясняют эксперты.

Аналитики напомнили, что взлетный вес FP-5 "Фламинго" составляет 6 тонн, а размах крыльев - 6 метров. Если сравнивать, то у учебно-учебного самолета Л-39 "Альбатрос" максимальный взлетный вес 4700 кг при размахе крыла 9,5 метра.

"А по своим параметрам FP-5, из крылатых ракет, ближе к американским ракетам MGM-1 Matador и MGM-13 Mace 50-60-х годов. В частности MGM-13 Mace имел взлетный вес в 8,5 тонн при размахе стреловидного крыла в 7 метров, а летела эта ракета на дальность до 2400 км", - подчеркнули аналитики.

В Defense Express отметили, что чем больше объект, тем он заметнее. Кроме того, у ракеты "Фламинго" из-за упрощения конструкции нет технологий уменьшения радиолокационной заметности.

"И если наземные РЛС и ЗРК возможно обойти за счет маловысотного полета с огибанием рельефа местности, то радары на истребителях позволяют различать цели на фоне земли уже очень давно. Поэтому ключевым принципом для эффективного использования этой ракеты может быть только правило, что чем дальше вглубь РФ, тем меньше ПВО", - добавили в материале.

Эксперты напомнили, что российская система ПВО уже "пропускала" крупногабаритные Ту-141 "Стриж", которые похожи по размерам на "Фламинго". Поэтому, по словам аналитиков, считать это критическим недостатком не стоит.

"Но большие размеры крылатой ракеты влекут за собой необходимость использования большого и мощного двигателя. В частности, в крылатой ракете Tomahawk со взлетным весом в 1300 кг (без ускорителя) использован турбореактивный двигатель F107 мощностью 3,1 кН. А вот в уже упомянутых MGM-13 Mace (8,5 тонн взлетного веса) это был J33-A-41 на 23 кН, а в "Стриже" (5,4 тонны) - КР-17А на 19,6 кН. То есть желаемым параметром тяги для двигателя FP-5 "Фламинго" является 20-23 кН, а это довольно габаритные двигатели", - отметили в Defense Express.

Эксперты отмечают, что такие двигатели могут работать только четыре часа, поэтому именно столько времени может находиться в воздухе FP-5 "Фламинго", пока летит к цели.

В издании подытожили, что во время демонстрации этой ракеты компания Milanion Group на выставке в ОАЭ, сообщила, что темп производства таких ракет составляет более 50 единиц в месяц, поэтому с двигателями, по словам аналитиков, ситуация должна быть решена.

Ракета "Фламинго" - что известно

Напомним, ранее стало известно, что украинские ракеты "Фламинго" уже в серийном производстве. По информации СМИ, ракеты могут лететь на расстояние до 3000 км. Тогда в Defense Express отмечали, что таких ракет в мире немного и что они мощнее ракет Tomahawk, которые имеют боевую часть 450 кг.

В то же время генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, когда украинская ракета "Фламинго" может ударить по России. По его словам, боевое применение такого оружия может произойти уже в этом году. Он добавил, что пуск ракеты будет на достаточно существенное расстояние от линии соприкосновения, ее дальность будет достигать 3 тысяч километров.

Также Романенко отметил, что полет ракеты "Фламинго" на малых высотах делает ее менее доступной для обнаружения средствами ПВО противника, но в то же время ее более долгое пребывание в воздушном пространстве увеличивает риски того, что ее легче зафиксировать.

