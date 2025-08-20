Рыбу отпустили обратно в реку невредимой.

Британский рыбак Гэри Ньюман выловил ужасную на вид рыбу из реки Конго. Речь идет о рыбе голиаф или тигровой рыбе голифат, которая известна своими острыми как бритва зубами. Такой вид является африканской версией пираньи, только гораздо больше и смертоноснее. Об этом пишет Mirror.

Эти рыбы имеют 32 зуба, размером похожие на зубы большой белой акулы, а также голиафы поедают маленьких крокодилов.

Гэри был на рыбалке в реке Конго (Африка), когда выловил этого 33-килограммового хищника. В частности он использовал мертвую рыбу-бульдога как приманку для тигровой рыбы.

"Я пустил поплавок рядом с лодкой, и приманка пробыла в воде всего минуту, когда она нырнула под воду. Рыба очень быстро поплыла, как это обычно делают голиафы, и по весу, когда я зацепил ее, и по тому, что она не прыгала, я понял, что это большая рыба. Это было несколько напряженных минут. После пятиминутной борьбы я наконец одолел рыбу, и она медленно начала подниматься на поверхность. Быстро стало понятно, почему она казалась такой тяжелой, ведь это была очень крупная рыба, которая, к счастью, попала в сеть с первого раза. Мы были близко к берегу, поэтому быстро отнесли ее туда, чтобы взвесить и сделать несколько быстрых фотографий. Несмотря на свой устрашающий вид, это очень нежный вид", - рассказал рыбак.

Когда Гэри взвесил улов и сделал фотографии, то вернул рыбу обратно в воду целой и невредимой.

В Mirror добавили, что эта рыба живет в бассейне реки Конго и была впервые обнаружена европейцами в 1898 году, когда французский исследователь Буленжер сообщил об ужасающем на вид существе.

В то же время представитель туристической компании Boroma Fishing Boroma Fishing & Mbenga Congo назвал эту рыбу уловом, который случается раз в жизни.

"Искренние поздравления Гэри Ньюману с выловом исключительной тигровой рыбы-голиафа - 74-фунтового животного (33 кг - УНИАН) из могучей реки Конго. Замечательная работа!", - написали в сообщении.

