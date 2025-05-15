Сейчас Солнце вступило в особенно активную фазу своего естественного 11-летнего цикла.

В среду, 14 мая, огненный газовый шар вызвал две мощные вспышки на Солнце, включая самое сильное извержение года на данный момент. Эти две солнечные бури всвою очередь вызвали отключение коротковолнового радио на пяти континентах. Ученые внимательно следят за признаками того, что активность Солнца растет. Об этом пишет interestingengineering.com со ссылкой на данный Spaceweather.com.

Отмечается, что в некоторых частях Северной Америки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Африки и на Ближнем Востоке сообщалось о отключении коротковолнового радио.

Как указывается в публикации, 14 мая Центр прогнозирования космической погоды зафиксировал мощную вспышку X2.7 около 04:30 утра по восточному времени, последовавшую за более ранней и слабой вспышкой M5.3.

Видео дня

Обсерватория солнечной динамики NASA сделала потрясающий снимок этого события, на котором вспышка класса X показана как огненный усик, вырывающийся из поверхности Солнца.

Прогнозист Шон Даль отметил, что вспышка X2.7 произошла, когда Солнце находилось над Ближним Востоком, вызвав сбои в высокочастотном радиосигнале в регионе примерно на 10 минут в пик бури:

"Кроме вероятности ухудшения [высокочастотной] связи из-за некоторых проблем с затуханием коротких волн, мы не знаем о каких-либо других вероятных или возможных последствиях".

Вместе с тем акцентируется, что такие сильные солнечные бури представляют опасность для астронавтов в космосе и могут мешать работе систем GPS и спутников.

Когда эти извержения направлены на Землю, они могут нарушить радиосвязь и даже вызвать сбои в электросетях, поскольку потоки заряженных частиц врезаются в планету.

По данным ученых, сейчас Солнце вступило в особенно активную фазу своего естественного 11-летнего цикла. Это означает, что в предстоящие месяцы вероятны новые солнечные бури.

Магнитные бури: актульные новости

Напомним, ранее УНИАН писал, что 14 мая на западном лимбе Солнца произошла крупная вспышка класса X1.2, из-за чего на Земле вероятна магнитная буря.

До этого 7 мая космический аппарат NOAA GOES-19 запечатлел потрясающее зрелище - Солнце извергло огромную нить. Также отмечалось, что подобные извержения могут вызвать магнитные бури на Земле.

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