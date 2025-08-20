Есть люди, которым сложно представить, что произойдет в будущем через 10 лет, однако можно найти и тех, кто прогнозирует, какие вещи из нашего нынешнего обихода через два столетия будут казаться дикостью.
УНИАН собрал мнения пользователей Reddit насчет того, что нас ожидает через годы.
Вот что будет в будущем по мнению пользователей сети
Юзер JohnnyTsunami312 полагает, что людям в 2225-м будет сложно поверить, что наше поколение использовало столько одноразовых вещей из пластика.
WavingADime поделился мнением, что через сотни лет станет казаться дикостью езда по трассе со скоростью более 110 километров в час, когда между одной машиной и другой, в которой может быть неадекватный человек, нет ничего, кроме нарисованной линии.
Пользователь internetzdude считает, что дикостью будет ходить с всевозможными нелеченными и недиагностированными заболеваниями. По мнению SpidermanBread, для людей странным будет избирать 80-летних людей в качестве лидеров государств.
Вот что будет в будущем - через 10 лет или больше:
- MrGillesIsBoss уверен, что дикостью станет приклеивание маленьких кусочков пластика к нашим глазным яблокам, чтобы мы могли лучше видеть (имеется ввиду использование контактных линз).
- По словам throwthrowthrow529, дикостью может казаться то, что мы по несколько часов в день непрерывно смотрели на небольшое устройство, которое находилось в наших руках. Похожей мыслью поделился 3X_Cat, - он считает, что в прошлом останется печатанье на мобильном телефон.
"Я думаю, что через 100-200 лет ископаемое топливо и/или употребление мяса в пищу будут считаться варварством. Я говорю это как мясоед и водитель полноприводного автомобиля", - спрогнозировал Most-Earth5375.
Еще есть прогноз насчет того, какие будут технологии будущего. Юзер tallmike212 полагает, что через 200 лет людей может удивлять, что когда-то для отправки сообщения нужно было пользоваться какими-то гаджетами.
"Представьте себе, что вы пытаетесь объяснить кому-то в 2225 году, что мы добровольно стучали по крошечным стеклянным экранам, вместо того чтобы просто подумать сообщение и отправить его мгновенно", - написал он.
