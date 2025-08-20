Через 100 или 200 лет варварством буде считаться, в том числе употребление в пищу мяса, полагает один из пользователей Reddit.

Есть люди, которым сложно представить, что произойдет в будущем через 10 лет, однако можно найти и тех, кто прогнозирует, какие вещи из нашего нынешнего обихода через два столетия будут казаться дикостью.

УНИАН собрал мнения пользователей Reddit насчет того, что нас ожидает через годы.

Вот что будет в будущем по мнению пользователей сети

Юзер JohnnyTsunami312 полагает, что людям в 2225-м будет сложно поверить, что наше поколение использовало столько одноразовых вещей из пластика.

Видео дня

WavingADime поделился мнением, что через сотни лет станет казаться дикостью езда по трассе со скоростью более 110 километров в час, когда между одной машиной и другой, в которой может быть неадекватный человек, нет ничего, кроме нарисованной линии.

Пользователь internetzdude считает, что дикостью будет ходить с всевозможными нелеченными и недиагностированными заболеваниями. По мнению SpidermanBread, для людей странным будет избирать 80-летних людей в качестве лидеров государств.

Вот что будет в будущем - через 10 лет или больше:

MrGillesIsBoss уверен, что дикостью станет приклеивание маленьких кусочков пластика к нашим глазным яблокам, чтобы мы могли лучше видеть (имеется ввиду использование контактных линз).

По словам throwthrowthrow529, дикостью может казаться то, что мы по несколько часов в день непрерывно смотрели на небольшое устройство, которое находилось в наших руках. Похожей мыслью поделился 3X_Cat, - он считает, что в прошлом останется печатанье на мобильном телефон.

"Я думаю, что через 100-200 лет ископаемое топливо и/или употребление мяса в пищу будут считаться варварством. Я говорю это как мясоед и водитель полноприводного автомобиля", - спрогнозировал Most-Earth5375.

Еще есть прогноз насчет того, какие будут технологии будущего. Юзер tallmike212 полагает, что через 200 лет людей может удивлять, что когда-то для отправки сообщения нужно было пользоваться какими-то гаджетами.

"Представьте себе, что вы пытаетесь объяснить кому-то в 2225 году, что мы добровольно стучали по крошечным стеклянным экранам, вместо того чтобы просто подумать сообщение и отправить его мгновенно", - написал он.

Ранее УНИАН расспросил у искусственного интеллекта, на кого пойти учиться детям, которые закончили обучение в 9 или 11 классе школ.

Вас также могут заинтересовать новости: