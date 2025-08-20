Президент США сравнил по размерам украинский полуостров с американским Техасом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы Россия аннексировала украинский Крым при его правлении, то о нем СМИ рассказывали бы следующие 20 лет, но это произошло при президентстве Барака Обамы, поэтому об этом якобы никто не говорит. Трампа цитирует Clash Report.

"Если бы я отдал ту землю, я был бы на первой странице каждой газеты в течение следующих 20 лет. Когда Обама отдал ее, об этом даже не говорит", - сказал глава Белого дома.

Кроме того, он сравнил украинский полуостров с американским штатом Техас, отметив, что "Крым по размерам близок к Техасу".

Видео дня

Однако, как известно, площадь Техаса составляет более 695 000 квадратных километров, а Крыма - 27 000 кв. км, то есть американский штат во много раз превосходит по площади украинский полуостров.

"Он замечательный. Этот огромный участок суши, вытянувшийся прямо в океан, прямо в Черное море, такой красивый. Я имею в виду, он такой красивый", - добавил Трамп о Крыме.

Последние заявления Дональда Трампа относительно Украины

Как сообщал ранее УНИАН, президент США предположил, что есть хорошие шансы относительно окончания войны в Украине. Хотя, по его мнению, завершить ее довольно сложно, но он настроен оптимистично. Трамп добавил, что закончил уже шесть войн, и ему нравится их останавливать. Также президент США отметил, что у него хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, и считает, что "всегда хорошо, когда две ядерные державы ладят между собой".

Также он сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и Путин "в процессе" организации встречи. Трамп подчеркнул важность прямого диалога между лидерами после своих отдельных встреч с обоими. "Они в процессе организации, но мы должны остановить убийства, это слишком много убийств", - сказал глава Белого дома.

Кроме того, комментируя вероятные гарантии безопасности, Трамп отверг отправку войск США в Украину, но он предположил, что США могут предоставить воздушную поддержку. "Когда речь идет о безопасности, [европейцы] готовы отправлять людей на места. Мы готовы помогать им с некоторыми вещами, особенно, вероятно, воздухом", - сказал президент Соединенных Штатов.

Вас также могут заинтересовать новости: