Автор треда призналась, что чувствует вину за действия подруги и ей жаль жену мужчины.

Отношения с женатым мужчиной – тема довольно сложная. Кто-то считает, что в этом нет ничего ужасного, ведь ситуации в семьях бывают разными. Другие же убеждены, что поступать так нельзя.

Пользовательница соцсети Reddit узнала, что ее подруга завела роман с женатым мужчиной. По ее словам, длится он уже 4 месяца. Ее 20-летняя подруга встречается с 52-летним мужчиной, который состоит в браке уже более 20 лет. С женой он воспитывает двух детей, одному из которых уже 22 года.

Подруга вступила в отношения с женатым мужчиной – что делать

Девушка призналась, что чувствует вину за действия подруги и ей жаль жену мужчины. Поэтому она спросила, как ей стоит поступить. Мнения людей разделились.

Много кто отметил, что пользовательнице не стоит совать свой нос в чужие дела. Более того, и девушка, и мужчина, которые состоят в этих отношениях, – взрослые люди, и они сами принимают решения.

"Вы не имеете представления о том, на что муж и жена соглашаются, а на что нет. Не лезьте в их дела. Скажите своей подруге, что думаете, и забудьте об этом. Вы не полиция нравов и справедливости. Если вы хотите дистанцироваться от своей подруги, потому что ее поступки не соответствуют вашим моральным принципам, хорошо. В противном случае, не лезьте не в свое дело. Можете себе представить, насколько прекрасным было бы наше общество, если бы люди перестали вмешиваться в дела других взрослых людей?" – сказано в одном из комментариев.

Другой пользователь заявил, что поговорил бы с подругой на месте девушки. Однако лично для него было бы неприемлемо оставаться друзьями с таким человеком.

"Дай ей понять, что ты считаешь это несправедливым по отношению к жене и детям и что жена имеет право знать. Поговори с ней спокойно и посмотри, как она хочет поступить в этой ситуации. Если ты хочешь остаться с ней друзьями, я бы поступил именно так. Но лично для меня это не тот человек, с которым я хотел бы дружить. Я считаю, что человек, который спит с женатым мужчиной, не имеет моральных принципов", – объяснил он свою позицию.

Некоторые же подчеркнули, что длительные отношения с женатым мужчиной не являются гарантией того, что он оставит свою жену ради новой избранницы.

Не обошлось из без юмора – сразу несколько человек посоветовали подарить им билеты на концерт группы Coldplay. Очевидно, люди ссылались на недавние события, когда во время концерта случайно были разоблачены отношения между известным предпринимателем и его сотрудницей. У обоих были супруги.

Отношения с женатым мужчиной – психология советует учитывать ряд нюансов

Доктор Марк Гоулстон в своем материале для ресурса Psychology Today сказал, что перед тем, как вступать в отношения с женатым мужчиной, стоит осознать несколько простых истин.

В частности, он призывает помнить о том, что мужчина, который изменяет своей жене, не уважает ее. Гоулстон советует спросить себя, можете ли вы действительно любить человека, который поступает так с супругой?

Кроме того, доктор подчеркнул, что отведенное нам время слишком ценно, чтобы тратить его на подобные вещи.

"Поскольку это удобно и комфортно, отношения с женатым мужчиной могут длиться долго – и, прежде чем вы это осознаете, поглотить драгоценное время, которое вы могли бы провести в здоровых отношениях с шансом на процветание. Когда люди, которые были связаны с женатыми мужчинами, наконец, двигаются дальше, они часто сожалеют о том, что потратили свое время на тупиковые отношения", – объяснил Гоулстон.

