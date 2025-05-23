Ученые призвали срочно разработать стратегии защиты от такого катаклизма.

Ученые предупредили о риске наступления на Земле масштабного блэкаута из-за вспышек на Солнце.

Специалисты объяснили, что на Землю движется мощный космический радиационный шторм, вызванный сильными вспышками на Солнце, пишет Bild.

Отмечается, что одна из вспышек, которая произошла 14 мая, привела к сбоям связи в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, а также к перебоям в электроснабжении в восточной части США.

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Теперь же NASA и другие агентства предупреждают о возможных новых выбросах солнечной радиации в ближайшие дни. "Мы должны готовиться к солнечным штормам так же, как готовимся к землетрясениям, ураганам и кибератакам", - подчеркнули американские власти.

Ученые призвали срочно разработать стратегии защиты от такого катаклизма и расширить спутниковое наблюдение за солнечной активностью.

Другие новости науки

Недавно ученые узнали, когда на Земле произошла самая мощная солнечная буря. Масштабы сильнейшей солнечной бури позволяют понять, какую опасность представляют будущие солнечные бури для современной инфраструктуры.

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