Россия имеет новый БпЛА с LTE-связью и удаленным управлением: в ГУР рассказали детали

Этот дрон враг сейчас активно применяет на разных направлениях фронта, около половины его компонентов изготовлена в Китае.

Украинская разведка опубликовала информацию о новом БПЛА россиян с LTE-связью и возможностью удаленного управления, который враг активно сейчас применяет на разных направлениях фронта.

Согласно сообщению в Telegram, почти половина компонентов беспилотника изготовлена в Китае (модули связи, мини-компьютер, регулятор питания, кварцевый генератор).

ГУР публикует 3D-модель, составляющие и компоненты нового БпЛА в разделе "Компоненты у оружия" портала War&Sanctions .

Видео дня

Как отмечается, этот БПЛА может использоваться как разведывательный или ударный дрон, а также как ложная цель для перегрузки украинской ПВО.

Данная модификация оборудована камерой и двумя LTE-модемами, которые позволяют передавать видео в реальном времени или в записи через мобильные базовые станции, а также получать команды для корректировки курса.

В ударной версии камера (при условии изменения угла обзора) и удаленное управление могут использоваться для наведения на цель оператором по принципу FPV.

Конструктивно беспилотник имеет фюзеляж типа "дельта-крыло", подобный Shahed-131 (герань-1), но несколько меньше. Навигация осуществляется помехозащищенной системой спутникового позиционирования с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar.

Двигатель DLE установлен в носовой части фюзеляжа, что делает дрон наиболее похожим на барражирующий боеприпас "италмас" производства российской zala group.

Российские дроны - главные новости

Как сообщал УНИАН, РФ масштабирует производство и разновидности своих боевых дронов.

На днях специалист в области радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов в частности сообщил, что российский БПЛА с искусственным интеллектом V2U получил новую версию. По его словам, новый тип вражеских беспилотников на прошлой неделе был замечен на всех фронтах.

"Флеш" отметил, что в линейке этих дронов уже есть ударные и разведчики. Пока отсутствуют дроны-курьеры для логистики.

Он заметил, что разработчик и производитель этого дрона неизвестны. Внутри беспилотника ничего российского нет.

"Для меня самый важный вопрос: взаимодействие разведчика и ударных дронов в роевом решении. Еще раз повторюсь, что я считаю эту разработку линейки БПЛА на ШИ наиболее инновационной и опасной", - констатировал "Флеш".

Вас также могут заинтересовать новости: