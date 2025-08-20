Президент Франции призвал не верить Кремлю "на слово" и готовит совместную стратегию с союзниками.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ближайшие две недели станут решающими для согласования гарантий безопасности Украины после мирных переговоров в Вашингтоне.

Об этом французский лидер заявил в интервью французскому телеканалу LCI, цитирует Politico.

"Следующие 15 дней абсолютно критически важны для нас, чтобы завершить работу с американцами и придать этим гарантиям безопасности содержание", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что после встреч в Белом доме и переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске союзники готовы работать над новыми форматами безопасности.

"Большое изменение последних дней заключается в том, что он (Трамп) признал необходимость гарантировать безопасность Украины", - заявил французский президент.

По словам Макрона, страны-партнеры, в частности Франция, Великобритания, Германия и Турция, готовы к "успокаивающим операциям в воздухе, на море и на суше", однако не на передовой.

В то же время он предостерег от спешки и иллюзий относительно позиции Кремля. Макрон подчеркнул, что будущее соглашение должно обеспечить Украине восстановление территориальной целостности и сдерживание от новой агрессии.

Французский лидер также предположил, что потенциальной площадкой для трехсторонней встречи Зеленского, Путина и Трампа может стать Женева как исторически нейтральное место международных переговоров.

Другие заявления Макрона

Напомним, ранее Макрон назвал Россию "длительной дестабилизирующей силой", а российского диктатора Владимира Путина - людоедом, которому "нужно продолжать есть ради собственного выживания".

Макрон, в частности, призвал европейцев "не быть наивными" перед лицом России, которая, по его словам, будет "длительной дестабилизирующей силой". Он также напомнил, что с 2007-2008 годов Путин редко придерживался своих обязательств и стремился пересмотреть границы, чтобы расширить свою власть.

