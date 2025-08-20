Один из пользователей Reddit поделился, что хотел бы иметь жену-карьеристку.

Кто счастливее – домохозяйка или работающая жена, очень спорый вопрос, поскольку у каждой женщины свое видение счастья и свои потребности. При этом есть мужчины-традиционалисты, которые полагают, что их возлюбленная должна быть домохозяйкой и не обязана зарабатывать деньги. И существует другой "лагерь" мужчин – его представители уверены, что женщины должны строить карьеру и быть независимыми. Кроме того, некоторые мужчины не против жены-домохозяйки, однако на такую "роскошь" им банально не хватает денег.

УНИАН решил разобраться в том, какую представительницу прекрасного пола хотят видеть возле себя мужчины, и собрал их комментарии на эту тему с Reddit.

В каких женщин влюбляются почти все мужчины – что пишут в сети

Пользователь stuard1977 написал, что большинству мужчин на самом деле нужна добрая, заботливая, не терпящая излишеств женщина, не гоняющаяся за драмой, с которой у них есть взаимная симпатия и полноценная сексуальная жизнь. Возможно, вот от каких женщин у мужчин сносит крышу.

Ряд юзеров обращают внимание на то, что не хотят, чтобы их вторая половинка была от них зависима в финансовом плане, и отношения держались на потребности женщины в том, чтобы ее обеспечивали. Пользователи отмечают, что хотели бы иметь партнерские отношения.

Какие женщины желанны для некоторых мужчин:

Юзер с ником jack-nocturne поделился, что хочет партнера, а не живую прислугу. Он добавил, что, если оба партнера работают, и никто не хочет заниматься домашними делами, всегда есть возможность нанять кого-то для этого.

Civil-Personality-17 написал, что ценит в женщинах самодостаточность, и ему нужен человек, который в нем не нуждается.

Пользователь Pure_System9801 полагает, что, если в семье жена – домохозяйка, то строятся "подчиненные" отношения. Он подчеркнул, что у него нет желания иметь такие взаимоотношения.

Юзер alexdaland вступился за традиционалистское видение отношений – поделился, что его жена не работает и ни в коем случае не находится в подчинении, а скорее просто является хозяйкой в доме. "Да, я зарабатываю, но у нее полный доступ к моим счетам, как будто они ее", - говорится в сообщении.

Немало мужчин описывают труд домохозяек так, что видно их уважительное отношение к своим вторым половинкам.

Уважают ли домохозяек мужчины, сложный вопрос, однако точно есть те, кто замечает и ценит их труд. "Многие мужчины хотят традиционную жену. Мы с женой – традиционные родители. Я работаю и оплачиваю все счета. Она домохозяйка. Приятно возвращаться домой к горячей еде и чистоте в доме... Ребенку уделяется больше внимания, потому что мама дома с ней. В целом, это плюс", – рассказал Realistic-Duty-3874. По его мнению, единственный минус того, что женщина занимается домашними делами – немного меньший общий доход.

Ряд мужчин не против, чтобы их женщина была дома и занималась бытом, однако они не могут обеспечить семьи сами. "Я бы предпочел иметь жену-карьеристку и разделить домашние обязанности. Причина: деньги", – написал еще один юзер. Другой пользователь признался, что он кормилец семьи и, "честно говоря, хотел бы иметь больше финансовой помощи".

