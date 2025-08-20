Путин не готов к встрече с Зеленским: CNN раскрыл главную причину

Кремль избегает переговоров напрямую, но рассматривает другие форматы.

После того как в Белом доме было достигнуто соглашение о подготовке двусторонней встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, Кремль снизил ожидания. Очевидно, что российский правитель не готов к переговорам с украинским лидером - ни сейчас, ни в будущем, - пишет CNN.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что речь идет лишь о "возможности повышения уровня представителей". Министр иностранных дел Сергей Лавров добавил, что Россия не отказывается ни от каких форматов, но отметил "тщательную подготовку" любых встреч на высшем уровне.

Почему Путин избегает прямого диалога

Аналитики отмечают, что для Кремля встреча с Зеленским означала бы признание украинского президента как легитимного лидера страны, которую российская пропаганда годами изображает "марионеткой Запада".

Арина Луцевич из Chatham House: "Путину придется смириться с неудачей встречи с президентом, которого он считает шуткой из несуществующей страны".

Кремль избегает называть Зеленского по имени, употребляя термин "киевский режим", и требует выборов в Украине еще до любого мирного договора.

Татьяна Становая из Фонда Карнеги за международный мир говорит:

"Путин не считает встречу с Зеленским критически важной, потому что его война - это прежде всего противостояние с Западом. Но он может согласиться, если будет иметь гарантии, что требования Москвы (территориальные уступки) будут лежать на столе".

Кремль видит в Дональде Трампе возможность склонить Киев к более сговорчивой позиции. Становая отмечает, что Путин рассматривает Трампа "как того, кто способствует реализации российского видения урегулирования войны".

Дипломатические маневры

Москва может попытаться организовать новый раунд переговоров в Стамбуле с делегацией высокого уровня (Ушаков, Лавров), но не готова к встрече на уровне президентов без гарантий успеха, пишет издание.

Трамп заявил, что "начал подготовку к встрече" Путина и Зеленского, но уже на следующий день признал, что решать все должны сами лидеры.

В то же время Москва продолжает давить военными методами: после частичного снижения атак в августе, в понедельник Россия снова обстреляла Украину, запустив 270 дронов и 10 ракет.

На данный момент у Путина нет стимулов соглашаться на встречу с Зеленским: он получает дипломатические уступки без реальных компромиссов. Единственный вопрос, как подытоживают обозреватели, - кого Трамп обвинит в провале переговорного процесса.

Встреча Путина и Зеленского

Как сообщал УНИАН, Трамп ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин находятся "в процессе" организации двусторонней встречи.

Зато в Европе считают мирный саммит Трампа "шансом разоблачить российский блеф" и одновременно укрепить аргументы в пользу новых санкций.

