Землю продолжает штормить: прогноз магнитных бурь на 3 дня (график)

Магнитные бури не утихают. На выходных шторм на Земле продолжится. Об этом предупреждает Британская геологическая слуба.
В течение 4 и 5 июля наша планета попадет под касательные удары от корональных выбросов массы, которые произошли на Солнце в начале месяца. Из-за этого ожидаются умеренные магнитные бури уровня G2.
По прогнозу, остаточные эффекты этих выбросов постепенно будут ослабевать. В начале следующей недели магнитная буря продолжится, но уже должна ослабеть до уровня G1.
Солнечное затмение 2026 - что известно
12 августа 2026 года жители Европы смогут наблюдать одно из самых ярких астрономических событий – полное солнечное затмение. Луна полностью закроет Солнце над частью Гренландии, Исландии и севером Испании. Полоса полной фазы протянется более чем на 8,2 тыс. км, а максимальная продолжительность затмения составит около 2 минут 17 секунд.
В тот же день достигнет пика метеорный поток Персеиды, благодаря чему при ясной погоде можно будет увидеть до 100 метеоров в час. В Исландии также есть шанс наблюдать северное сияние.
Жителям большей части Европы, включая Украину, будет доступна только частичная фаза затмения. Смотреть на Солнце можно исключительно через специальные защитные очки.