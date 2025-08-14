Сильной магнитной бури не ожидается, однако есть вероятность небольших всплесков, поэтому метеочувствительные люди могут чувствовать некоторые симптомы.

14 августа магнитных бурь не ожидается. По прогнозам, уровень геомагнитной активности будет низким. Meteoagent сообщает, что Kp-индекс будет в пределах 2-4. Это значит, что магнитное поле Земли останется в целом спокойным, лишь с редкими кратковременными колебаниями.

По данным NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США) и британской геологической службы, обстановка будет тихой, местами возможны небольшие всплески, но до уровня бури (Kp 5 и выше) они не дойдут.

Для большинства людей этот день пройдёт без влияния космической погоды. Лишь особо метеочувствительные могут заметить лёгкий дискомфорт. Для техники, навигации и связи угрозы нет.

Считается, что в дни бурь многие люди жалуются на головные боли, усталость, скачки давления, раздражительность и бессонницу. Особенно чувствительны к ним люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные и пожилые.

Справка УНИАН. Сила магнитной бури оценивается по пятибалльной шкале - от G1 до G5. Слабые бури (G1) обычно малозаметны для большинства людей, но могут влиять на самочувствие людей с метеозависимостью. Средние и сильные магнитные бури класса G3-G5 способны нарушать работу спутников, связи и даже энергосистем.

