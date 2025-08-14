14 августа магнитных бурь не ожидается. По прогнозам, уровень геомагнитной активности будет низким. Meteoagent сообщает, что Kp-индекс будет в пределах 2-4. Это значит, что магнитное поле Земли останется в целом спокойным, лишь с редкими кратковременными колебаниями.
По данным NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США) и британской геологической службы, обстановка будет тихой, местами возможны небольшие всплески, но до уровня бури (Kp 5 и выше) они не дойдут.
Для большинства людей этот день пройдёт без влияния космической погоды. Лишь особо метеочувствительные могут заметить лёгкий дискомфорт. Для техники, навигации и связи угрозы нет.
Считается, что в дни бурь многие люди жалуются на головные боли, усталость, скачки давления, раздражительность и бессонницу. Особенно чувствительны к ним люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные и пожилые.
Справка УНИАН. Сила магнитной бури оценивается по пятибалльной шкале - от G1 до G5. Слабые бури (G1) обычно малозаметны для большинства людей, но могут влиять на самочувствие людей с метеозависимостью. Средние и сильные магнитные бури класса G3-G5 способны нарушать работу спутников, связи и даже энергосистем.