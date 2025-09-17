Используя украинский опыт, ученые планируют предотвратить перебои с поставками продовольствия в мире.

Команда ученых из NASA создает глобальный центр быстрой оценки урожая с помощью спутниковых снимков и искусственного интеллекта. Финансовую поддержку оказывают такие технологические гиганты, как Google и Microsoft, а главный опыт ученые получили во время работы в Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Центр будет обрабатывать запросы из районов, пострадавших от стихийных бедствий и конфликтов, используя изображения из космоса, дистанционное зондирование и модели искусственного интеллекта, чтобы вовремя спрогнозировать потенциальные сельскохозяйственные кризисы.

Амбициозный проект начинался с приглашения ученого-агронома Инбалы Беккер-Решеф, которая работает в NASA, в Украину. Это произошло сразу после полномасштабного вторжения России. Официальные лица в Украине хотели выяснить, сколько пшеницы и других зерновых культур было потеряно из-за российских оккупантов.

Предоставленная Киеву информация помогла избежать потенциальных ограничений на экспорт зерна, что еще больше усилило бы шок для цепочек поставок продовольствия в первый год войны.

Украина и сейчас остается одним из ключевых проектов для команды Беккер-Решеф. Они продолжают оценивать ущерб, нанесенный российским вторжением, следить за новыми посевами и подсчитывать количество покинутых сельскохозяйственных угодий, особенно на линии фронта.

Ученые также работают над количественной оценкой ущерба, нанесенного рисовым полям в результате наводнений в Пакистане, влияния гражданской войны в Судане на урожай в заброшенных районах, а также над аналогичными запросами по Северному Киву в Демократической Республике Конго.

Проблема быстрого и своевременного реагирования на продовольственные вызовы существенная для мира. По оценкам ООН, в прошлом году около 8% мирового населения могли бы столкнуться с голодом.

Вызовы природы и изменения климата становятся все более весомыми и частыми. Только в этом году смертоносные наводнения поразили Техас, жаркая волна охватила большую часть Европы, около 1000 спасателей боролись с огромным лесным пожаром в окрестностях Марселя, а сильные дожди в Китае привели к оползням. В течение последних недель внезапные наводнения в Пакистане привели к перемещению более 4 миллионов человек и уничтожению урожая риса и сахарного тростника.

Поэтому на начальном этапе финансирования команда ученых получила 7,7 миллиона долларов от Google, Microsoft и NASA и запускает свой глобальный центр быстрой оценки урожая.

Изменения климата и их влияние на продовольственную безопасность

В прошлом месяце цены на мясо в мире обновили исторический максимум. Одним из ключей к этому называют изменения климата. Производители не справлялись с высоким спросом на говядину в США и Китае на фоне общемирового сокращения поголовья крупного рогатого скота.

А юго-запад Франции пострадал от самого масштабного пожара за последние 70 лет, который уничтожил более 17 000 гектаров виноградников и других сельскохозяйственных угодий. Жара, засуха и лесные пожары поставили под угрозу производство вина, объемы которого упадут ниже среднего показателя за пять лет.

