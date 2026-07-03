Жара в Европе стремительно уничтожает ледники: учёные предупредили об опасности

Из-за аномальной температуры ледники Швейцарии лишились снежного покрова значительно раньше, чем обычно.

Серия рекордных волн жары в Европе привела к тому, что снег на ледниках Швейцарии растаял значительно раньше обычного, пишет The New York Times. Теперь обнажившийся лёд начал быстро таять, и учёные опасаются, что этим летом ледники могут потерять чрезвычайно большие объёмы льда.

"Сейчас мы находимся в ситуации, которая обычно наступает только в августе. Это действительно вызывает беспокойство", – заявил гляциолог Федеральной высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) Маттиас Гусс.

Речь идет о том, что альпийские ледники играют ключевую роль в обеспечении Европы водой. Они питают реки, снабжают водой для питья и сельского хозяйства, используются для производства гидроэлектроэнергии и охлаждения атомных электростанций. Каждую зиму на ледниках накапливается новый слой снега, который весной защищает лёд от солнечных лучей. Когда эта естественная защита исчезает, начинает таять сам лёд, а утраченная вода уже не возвращается в ледник.

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В перспективе это означает, что запасы пресной воды в Европе будут становиться всё менее стабильными.

"Речь идет не о событиях через сто лет. Это может произойти уже в течение следующих 10–20 лет", – подчеркнул Гусс.

Рекордная жара ускорила таяние льда

Этой весной швейцарские ледники вступили в тёплый сезон с запасом снега, который был примерно на 25 % меньше, чем средний показатель за 2010–2020 годы. После этого Европу одна за другой накрыли две мощные волны жары. Рекордно высокие температуры зафиксировали во Франции, Великобритании, Германии, Швейцарии и ряде других стран.

Климатологи отмечают, что такая продолжительная и интенсивная жара была бы практически невозможна без глобального потепления, вызванного деятельностью человека. В результате уже 29 июня общий объем снега и льда на швейцарских ледниках вернулся к уровню, который обычно наблюдается только в конце лета – примерно на месяц раньше.

Ранее подобное происходило только в 2022 году – еще одном рекордно жарком году для Европы.

Чем быстрее тает снег, тем дольше солнечные лучи непосредственно воздействуют на лед, отмечают ученые. За последние два десятилетия швейцарские ледники ежегодно теряли от 1 до 4% своего объема льда, а в особенно жаркие годы – еще больше.

На прошлой неделе Маттиас Гусс вместе с коллегами проводил измерения на двух ледниках и воочию убедился в масштабах таяния. На одном из участков ледника Рона толщина льда всего за 10 дней июня уменьшилась примерно на один метр.

Не менее тревожная ситуация наблюдается и на крупнейшем леднике Альп – Большом Алечи, расположенном на высоте более 3450 метров над уровнем моря.

"Снег там уже стал мокрым и буквально тает на глазах. Для такой высоты это совершенно нетипичные условия", – отмечает Гусс.

По оценкам гляциолога колледжа Николса (США) Маури Пелто, во время июньской жары граница между заснеженной и открытой частями ледника Большой Алеч поднялась более чем на 400 метров, что подтверждают спутниковые снимки.

Несмотря на использование современных спутниковых технологий, одним из главных инструментов наблюдения за ледниками до сих пор остаются обычные длинные шесты, которые учёные устанавливают в специально просверлённые отверстия во льду.

Измеряя, насколько они выступают над поверхностью, исследователи определяют скорость таяния ледника.

Обычно такие скважины рассчитаны на год работы, однако этим летом из-за чрезвычайно быстрого таяния льда учёным, вероятно, придётся возвращаться на ледники раньше, чтобы устанавливать новые измерительные стержни.

"Похоже, этим летом это будет необходимо", – подытожил Маттиас Гусс.

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