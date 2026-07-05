Цибульская удивила архивным фото: как выглядела певица в детстве

Артистка также поздравила свою маму с важным праздником.

Популярная украинская певица Оля Цибульская показала свое детское фото.

На днях её мама Наталья отмечала свой день рождения. По случаю праздника артистка публично обратилась к имениннице в своём Instagram.

"Во времена искусственного интеллекта я очень рада, что у меня есть настоящее. Настоящая любовь, которую ты воспитала в нас с братом. Она такая чистая и такая большая, что её не выставишь напоказ, не вместишь в слова. Этот год был очень сложным. Но я видела, как ты достойно его приняла. Я горжусь тобой. Твоей мудростью и светом, который ты сохраняешь даже тогда, когда очень темно. Твори, живи полной жизнью, рисуй, пиши стихи, мечтай, путешествуй, пусть жизнь балует тебя самыми смелыми и прекрасными сюрпризами! Воспоминания о прошлом не лишают тебя права быть счастливой в будущем. Пусть у тебя будет море счастья. Такого, какое ты себе мечтаешь! И даже ещё лучше", – написала Оля и опубликовала архивный снимок.

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К слову, на снимке маленькая Цибульская позирует с братом и мамой. Сколько лет на фото певице – она не указала.

Напомним, ранее Оля Цибульская поразила всех похудением на 12 килограммов. Артистка также поделилась секретом, который помог ей сбросить вес.

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