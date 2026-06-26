Новый вид акул-призраков открыли в глубинах Тихого океана, куда еще не доплывали дайверы

Ученые описали новый вид рыб на основе трех экземпляров, которые удалось добыть случайно.

В Тихом океане обнаружили новый вид глубоководных рыб. Как говорят ученые, которые сделали это открытие, морское биоразнообразие региона еще очень мало изучено.

Как пишет Tico Times, вид назвали Rhinochimaera costaricana – в честь Коста-Рики, возле которой их и нашли. Рыбы принадлежат к малоизвестной группе хрящевых рыб, известных как длинноносые химеры, иногда называемые акулами-призраками. Хотя химеры родственны акулам и скатам, они образуют отдельную ветвь рыб, существующую сотни миллионов лет.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Zootaxa исследователями из Института рыболовства и аквакультуры Коста-Рики (INCOPESCA), Университета Коста-Рики и Федерального университета Пара в Бразилии.

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Ученые основывали свое описание на трех экземплярах, собранных в водах Тихого океана у побережья Коста-Рики в период с 2000 по 2023 год. Рыбы были обнаружены на глубинах от 390 до 787 метров, что значительно ниже глубин, достигаемых большинством дайверов-любителей.

Исследователи сравнили измерения тел этих образцов с данными более чем 90 особей, представляющих три ранее известных вида Rhinochimaera. Они обнаружили, что у коста-риканской рыбы уникальное сочетание признаков, включая более короткую морду, более высокий первый спинной плавник и шип, более широкое расстояние между спинными плавниками и меньшее количество бугорков вдоль хвоста.

Анализ ДНК подтвердил полученные результаты. Генетические сравнения выявили явные различия между коста-риканскими экземплярами и другими известными представителями рода, что подтверждает признание этой рыбы отдельным видом.

Это открытие добавляет еще один вид к морскому биоразнообразию Коста-Рики и показывает, как мало еще известно о глубоких водах Тихого океана за пределами континентального шельфа. Ученые отметили, что новые технологии и генетические инструменты помогают исследователям идентифицировать виды, которые ранее могли быть ошибочно приняты за известных животных.

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Напомним, что у берегов Папуа-Новой Гвинеи дайверы наткнулись на неизвестную ранее акулу, которая не плавала, а буквально ходила по дну на плавниках. Новый вид получил название Hemiscyllium dudgeonae – или "ходячая акула Даджона" – в честь человека, который ее обнаружил. Открытие подтвердили и анализы ДНК.

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