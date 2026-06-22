Вода исчезает на глазах: названы 9 мест на Земле, которые превращаются в пустыню

Спутниковые снимки показали, насколько быстро может измениться ландшафт, когда вода начинает отступать.

Спутниковые снимки способны наглядно продемонстрировать утрату водных ресурсов так, как этого не могут сделать сухие цифры статистики. В частности, как сообщают в Interesting Engineering, по всему миру реки, озера, водохранилища и болота меняют свой облик под влиянием засух, повышения температуры, отвода воды и роста потребностей населения, сельского хозяйства и городов.

В некоторых случаях эти изменения происходили постепенно. В других – привычные водоемы почти исчезли всего за несколько десятилетий.

От речных систем Южной Америки до высокогорных озёр Боливии и водохранилищ американского Запада – эти места демонстрируют, насколько быстро может измениться ландшафт, когда вода начинает отступать.

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1. Река Парана, Аргентина

Река Парана протяженностью около 4 900 километров является второй по длине в Южной Америке после Амазонки. В то же время она остается одним из главных торговых путей региона, соединяя Бразилию, Парагвай и Аргентину.

Спутниковые снимки 1990 и 2026 годов демонстрируют масштабы изменений вблизи порта Росарио. После нескольких лет засухи уровень воды резко снизился, обнажив обширные участки речного дна и образовав новые острова прямо посреди русла.

2. Озеро Поопо, Боливия

Когда-то озеро Поопо было вторым по величине водоёмом Боливии. Оно располагалось на высоте около 3 700 метров над уровнем моря, занимало площадь примерно 1 000 квадратных километров и обеспечивало существование рыболовства и коренных общин уру.

Спутниковые снимки 1984 и 2020 годов показывают, насколько сильно отступила вода. То, что когда-то было большим высокогорным озером, сейчас почти полностью высохло.

Сочетание отвода воды, засухи и потепления превратило значительную часть озера в солончак. Исчезновение водоёма нанесло удар по местному рыболовству и образу жизни общин, которые зависели от его ресурсов.

3. Озеро Нгами, Ботсвана

Озеро Нгами расположено на юго-западной окраине дельты Окаванго в Ботсване. Его размеры всегда в значительной степени зависели от объемов воды, поступающей из более обширной системы Окаванго. Из-за этого водоем периодически переходил от заболоченного состояния к почти полному высыханию.

Спутниковые снимки 1984 и 2020 годов демонстрируют, насколько чувствительно озеро к таким изменениям. Сильные засухи и нерегулярное поступление воды из верховьев речной системы поставили его на грань полного исчезновения.

4. Лагуна-де-Акулео, Чили

Лагуна-де-Акулео, расположенная в муниципалитете Пайне недалеко от Сантьяго, когда-то была популярным местом отдыха и важным местным водным объектом.

Спутниковые снимки 2007 и 2026 годов свидетельствуют о разительных изменениях. Лагуна, которая привлекала туристов и поддерживала жизнь окружающих общин, сегодня практически высохла.

Её исчезновение связывают с продолжительной засухой и дефицитом водных ресурсов. Это один из самых ярких примеров того, как за последние десятилетия в Чили исчезали озёра.

5. Озеро Урмия, Иран

Озеро Урмия на северо-западе Ирана когда-то было крупнейшим соленым озером Ближнего Востока. В 1990-х годах его площадь составляла почти 6 тысяч квадратных километров.

Сегодня водоем сократился примерно до 581 квадратного километра – менее чем до 10 % от своего прежнего размера.

Причиной этого стало совокупность факторов: длительные засухи, использование воды для сельского хозяйства, перенаправление речных потоков и активная добыча подземных вод.

6. Болота Аль-Чибаиш, Ирак

Болота Аль-Чибаиш на юге Ирака являются частью более обширных Месопотамских водно-болотных угодий, входящих в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и питающихся водами рек Тигр и Евфрат.

Это одна из важнейших болотных экосистем Ближнего Востока. Однако спутниковые снимки 1984 и 2020 годов свидетельствуют о значительных изменениях, которые претерпела эта территория с течением времени.

7. Амбовомбе, Мадагаскар

Амбовомбе расположено на юге Мадагаскара – в регионе, страдающем от сильных засух и климатического давления.

Спутниковые снимки 1985 и 2020 годов свидетельствуют о глубоком экологическом кризисе. Многолетние засухи, повышение температуры, красные песчаные бури и недостаточное количество осадков нанесли ущерб источникам воды и сельскохозяйственным угодьям.

Последствия для местных жителей оказались чрезвычайно серьёзными. Натуральное хозяйство и животноводство пришли в упадок, что усугубило бедность и привело к вынужденному переселению людей.

8. Озеро Фагибине, Мали

Озеро Фагибине расположено вблизи южной окраины Сахары на севере Мали. В прошлом оно пополнялось за счет паводковых вод реки Нигер.

Спутниковые снимки 1984–2020 годов демонстрируют масштабное сокращение водоёма. Уменьшение паводков, засухи и накопление осадочных пород привели к высыханию значительной части озерной котловины.

Высыхание озера также ускорило процессы опустынивания. Для окружающих общин это означало потерю доступа к воде, пастбищам и традиционным источникам заработка.

9. Озеро Мид, США

Озеро Мид, расположенное на границе штатов Невада и Аризона, является крупнейшим по объёму водохранилищем Соединённых Штатов.

Оно было создано после строительства плотины Гувера на реке Колорадо в 1930-х годах. Сегодня оно обеспечивает водой миллионы людей на юго-западе США и в отдельных районах Мексики.

Спутниковые снимки 1984 и 2020 годов показывают, насколько резко сократились запасы воды в водохранилище.

Предупреждение, написанное на самом ландшафте

Эти изображения – не просто свидетельство исчезновения озёр и рек. Они демонстрируют, как потеря воды способна за относительно короткое время коренным образом изменить экосистемы, экономику и жизнь целых сообществ.

Некоторые из этих мест ещё могут восстановиться, если природные условия улучшатся, а водными ресурсами начнут управлять более ответственно. Другие же изменились настолько глубоко, что вернуть их в прежнее состояние может оказаться чрезвычайно сложно.

Земле грозит новая беда из-за глобального потепления

Напомним, что, по словам ученых, повышение температуры на планете может привести к более частым гидроклиматическим "скачкам" – резким перепадам от засушливой погоды к сильным осадкам и наоборот. К такому выводу пришли ученые в ходе исследования влияния глобального потепления на речные бассейны Великобритании.

По мере нагрева атмосфера способна удерживать больше влаги, что усиливает экстремальные осадки. В то же время после засухи уплотненная почва хуже впитывает воду. Это является одной из причин локальных наводнений, эрозии почв и т. д.

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