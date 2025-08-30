Осадки в ряде областей ожидаются 31 августа и 1 сентября.

В ближайшие дни в Украине ожидается разная синоптическая ситуация. Через нашу страну пройдет атмосферный фронт с дождями и одновременно с юга будет распространяться теплый воздух. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На выходных будет преобладать погода без осадков. Однако днем 31 августа на крайнем западе страны через атмосферный фронт пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер будет 5-12 м/с, а в Приазовье и восточных областях сегодня днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +13°...+19°, днем +26°...+31°. На юге страны до +34°, а в западных областях 31 августа температура снизится до +23°...+28°.

1 сентября атмосферный фронт двинется дальше, поэтому в большинстве южных, днем и в центральных, местами Киевской и Харьковской областях пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков, а температура по стране существенно не изменится.

Погода сегодня - прогноз на 30 августа

В субботу, 30 августа, в Украине ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в Приазовье и восточных областях днем местами порывы усилятся до 15-20 м/с.

Температура ночью +13°...+18°, днем в большинстве областей разогреет до +26°...+31°. а на юге страны будет жарче - до +34°. В Карпатах ночью +7°...+12°, днем ожидаются комфортные +20°...+25°.

