Температура 12 августа будет комфортной, но в ряде областей ожидается сильный ветер.

Во вторник, 12 августа, на погоду в Украине будет влиять антициклон Julia. Благодаря ему повсеместно ожидается сухая солнечная погода. Однако без нюансов не обойдется. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Особенность. На востоке Украины завтра ожидается сильный северо-западный ветер! Осторожно", - предупредила эксперт по погоде.

По ее словам, воздух еще не успеет сильно прогреться после прохождения холодного атмосферного фронта, поэтому температура во вторник будет комфортной. В течение дня предполагается +24...+28 градусов, а на юге и на Закарпатье +27...+30 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 12 августа, по словам Наталки Диденко, будет сухо, солнечно и комфортно тепло. В дневные часы температура воздуха составит +24...+26 градусов.

Антициклон в Украине - что будет с погодой

По информации синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшее время в Украине установится устойчивая, сухая и безоблачная погода. Главной причиной станет мощный антициклон, который сформируется над Центральной и Восточной Европой.

Этот синоптический период, который продлится как минимум до 20-х чисел августа, принесет в страну комфортную температуру воздуха и повышенное атмосферное давление. Однако, несмотря на приятные температурные показатели, длительное отсутствие осадков будет иметь и негативные последствия. В частности, на юге и востоке значительно возрастет уровень пожарной опасности, а также активно будет развиваться почвенная засуха.

